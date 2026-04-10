Stop ai treni veloci sulla linea AV Roma -Firenze per lavori questo weekend e 5 ore per raggiungere Milano dalla capitale

Da mezzanotte di oggi fino alle 15 di domenica 12 aprile, sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze saranno sospesi i servizi ferroviari a causa di interventi di potenziamento tecnologico. Questa interruzione comporta anche un incremento di circa cinque ore nei tempi di viaggio tra Roma e Milano. Chi deve spostarsi in treno nelle prossime ore deve pianificare in anticipo e aspettarsi possibili disagi.

Chi deve prendere un treno nelle prossime ore si armi di santa pazienza. Quello in arrivo sarà un weekend di passione per il traffico ferroviario italiano: dopo la frana in Molise, che ha sospeso la circolazione sulla linea adriatica (la riapertura è prevista a breve ma in modo contingentato) da stanotte scatterà anche lo stop dei convogli lungo l'asse Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni della direttrice Av Roma-Firenze. Inevitabile immaginare forti disagi per chi viaggerà. Come comunicato da Rfi, dalla mezzanotte tra oggi e sabato fino alle ore 15 di domenica 12 aprile ci sarà lo stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze mentre su quella convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina il fermo sarà dalle 14 di sabato alle 6 di domenica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stop ai treni veloci sulla linea AV Roma -Firenze per lavori questo weekend e 5 ore per raggiungere Milano dalla capitale Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, disagi nel weekendUn weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto. Stop treni Av Roma-Firenze dall’11 aprile: da Milano alla Capitale conviene l’autoA partire da stasera a mezzanotte si prevedono importanti stop ai treni per AV Roma-Firenze, per via degli interventi di attivazione dell’ European... Temi più discussi: Stop ai treni veloci sulla linea Roma-Firenze nel weekend, previsti disagi per i passeggeri: i percorsi alternativi; Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni Roma-Firenze fermi per lavori, stop all’Alta Velocità: date, orari e cosa sapere; Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari. Stop ai treni veloci sulla linea Av Roma-Firenze per lavori di attivazione Ertms dall’11 al 13 aprileInterruzioni e deviazioni sulla Roma-Firenze per installare sistema europeo di controllo treni, con impatti su orari e collegamenti fino a martedì 14 ... ilsole24ore.com Stop ai treni veloci sulla linea Roma-Firenze nel weekend, previsti disagi per i passeggeri: i percorsi alternativiStop ai treni sulla linea Roma-Firenze nel weekend per lavori ERTMS: sospensioni, percorsi alternativi e disagi previsti dal 11 al 13 aprile. greenme.it Brutta notizia per l' #Inter: altro stop per #LautaroMartinez, salterà il match di #Como. Il comunicato del club x.com Sudano punta alla svolta: stop alle “frammentazioni” e una visione unitaria per il MArRC. Obiettivi, alleanze e progetti che ridisegnano il futuro del Museo - facebook.com facebook