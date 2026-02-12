Guasto a un treno in stazione Centrale a Milano | ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova Bologna e Venezia

Questa mattina, un guasto a un treno vicino alla stazione Centrale di Milano ha provocato pesanti ritardi sui treni diretti a Genova, Bologna e Venezia. Alcuni convogli sono stati ritardati fino a 100 minuti, creando disagi per i pendolari in partenza o in arrivo dalla città. La circolazione ferroviaria si sta lentamente riassestando, ma le operazioni di riparazione richiederanno ancora del tempo.

