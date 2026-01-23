guasto a malpensa t1 ritardi fino a 40 minuti

Un guasto a Malpensa T1 sta causando ritardi fino a 40 minuti ai treni sulla linea Milano-Malpensa. La situazione si verifica in un giorno di particolare rilevanza, coincidente con l’inaugurazione della nuova linea Malpensa-Gallarate. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti e a pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Argomenti discussi: Circolazione ferroviaria rallentata per un guasto a Malpensa Aeroporto T1; Guasto alla stazione Malpensa T1: ritardi sul Malpensa express fino a 30 minuti; Doppio guasto, inizio di settimana in salita sui treni; Ferrovia T2 Malpensa – Gallarate, il video dell’inaugurazione. Dichiarazioni e commenti.

