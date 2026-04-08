Domenica 12 aprile 2026 riprenderà il tour della Rete Romanica di Collina, un itinerario che attraversa le province di Asti e Torino nel Piemonte. L'iniziativa prevede la visita di 28 chiese romaniche, integrando percorsi di trekking e opportunità di conoscere l’arte e i prodotti enogastronomici della zona. La rete ha ripreso le sue attività dopo una pausa, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale locale.

Domenica 12 aprile 2026 riprende le sue attività la Rete Romanica di Collina, un percorso che attraversa il Piemonte tra le province di Asti e Torino per valorizzare l’arte e l’enogastronomia locale. L’iniziativa, coordinata dall’Associazione InCollina, permette di esplorare un patrimonio architettonico di rara bellezza, spesso lontano dai radar del turismo di massa. Il progetto coinvolge 26 amministrazioni comunali, creando un sistema di museo diffuso che mette in risalto l’identità storica del territorio. Il cuore pulsante di questo itinerario è rappresentato dall’Abbazia di Vezzolano, considerata un punto di riferimento per lo stile romanico regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: 28 chiese romaniche tra trekking e arte, riparte il tour

Piemonte 2026: Musica, vino e futuro tra arte, turismo e sfide sociali per il territorio.Piemonte nel Vortice del Quotidiano: Cultura, Solidarietà e le Sfide del Territorio Il Piemonte si risveglia il 12 febbraio 2026 tra note musicali,...

Pasqua e Pasquetta tra arte e bellezza: le aperture straordinarie delle Residenze Sabaude in PiemontePer le festività di Pasqua e Pasquetta 2026, il patrimonio culturale del Piemonte si svela in tutto il suo splendore.

Riapre la Rete Romanica di Collina: un viaggio lento tra le colline del Piemonte più autenticoDal 12 aprile 2026 tornano visitabili 28 chiese romaniche tra Po e Monferrato: un itinerario tra arte, natura e sapori locali, cammini panoramici e borghi incantevoli ... siviaggia.it

Rete romanica di collina: riaprono alla scoperta le 26 chiese romaniche tra Po e MonferratoI siti saranno aperti ogni prima domenica, per riscoprire storia, restauri e paesaggi attorno all'epicentro della canonica di Santa Maria di Vezzolano ... lanuovaprovincia.it