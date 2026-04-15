Tregua in Medio Oriente | i mercati rimbalzano e recuperano il 50%

Una tregua di due settimane in Medio Oriente è stata annunciata, portando a una reazione immediata sui mercati finanziari. Dopo oltre un mese di forte instabilità, le borse hanno recuperato circa il 50% delle perdite precedenti, segnando un rapido rimbalzo. La notizia ha avuto un impatto diretto sui valori azionari, che hanno registrato un aumento significativo nel giro di poche ore.

L’annuncio di una tregua della durata di due settimane in Medio Oriente ha innescato una reazione immediata sui mercati finanziari, interrompendo un periodo di forte instabilità che durava da oltre un mese. La sospensione delle ostilità offre una finestra di visibilità prima inesistente dopo la crisi energetica che ha paralizzato le forniture globali, permettendo agli investitori di ricalibrare le proprie strategie dopo la violenta interruzione dei flussi causata dal conflitto. Il rimbalzo degli asset rischiosi è stato netto: in una singola sessione, i mercati hanno recuperato circa il 50% delle perdite accumulate a partire dalla fine di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tregua in Medio Oriente: i mercati rimbalzano e recuperano il 50% Medio Oriente, allarme UE: inflazione oltre il 3%, mercati scommettono su doppio rialzo BCEL’Unione Europea ha avvertito che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% quest’anno nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente mantenesse... Petrolio, gas e mercati: quali rischi economici dopo l’escalation in Medio OrienteABBONATI A DAYITALIANEWS Lo Stretto di Hormuz al centro della crisi Oltre alle conseguenze geopolitiche, la nuova escalation tra Stati Uniti, Israele...