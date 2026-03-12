Medio Oriente allarme UE | inflazione oltre il 3% mercati scommettono su doppio rialzo BCE

Da quifinanza.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha segnalato che l’inflazione potrebbe superare il 3% quest’anno se il conflitto in Medio Oriente dovesse mantenere il prezzo del Brent stabile intorno ai 100 dollari al barile e il gas ai livelli attuali. I mercati finanziari stanno scommettendo su un possibile doppio aumento dei tassi da parte della Banca centrale europea. La situazione energetica e l’andamento dei prezzi sono al centro delle preoccupazioni economiche attuali.

L’Unione Europea ha avvertito che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% quest’anno nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente mantenesse il prezzo del Brent stabilmente intorno ai 100 dollari al barile e il gas su livelli elevati. Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti vicine alle discussioni avvenute tra i ministri delle finanze del blocco, Valdis Dombrovskis ha prospettato uno scenario in cui l’inflazione nel 2026 risulterebbe superiore di 0,7-1 punto percentuale rispetto al 2,1% precedentemente stimato. Tali proiezioni si basano sull’ipotesi che i prezzi del gas europeo rimangano vicini ai 75 euro per megawattora per tutto il resto dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

medio oriente allarme ue inflazione oltre il 3 mercati scommettono su doppio rialzo bce
© Quifinanza.it - Medio Oriente, allarme UE: inflazione oltre il 3%, mercati scommettono su doppio rialzo BCE

Articoli correlati

Leggi anche: Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine

Bce, Lagarde: “Nostri sforzi efficaci su inflazione, al 2% nel medio termine”(Adnkronos) – Negli ultimi anni, "l'area euro ha dovuto affrontare un contesto eccezionalmente difficile, con un'inflazione elevata che ha colpito...

Contenuti e approfondimenti su Medio Oriente

Temi più discussi: Medio Oriente, allarme di Europol: timori sulle minacce di terrorismo nell'Ue; Guerra in Medio Oriente, il think tank ECFR avverte l’UE: Seguire Trump è una follia strategica; Crisi in Medio Oriente: allarme Ue su Cipro e oltre 1.300 morti in Iran; La crisi in Medio Oriente, l'Ue, i rapporti con gli Usa. La premier Meloni spinge l'E4. Una cabina di regia staccata da Trump.

Crisi in Medio Oriente: allarme Ue su Cipro e oltre 1.300 morti in IranLe difese Nato intercettano un missile diretto in Turchia mentre Macron avverte: Un attacco a Cipro è un attacco all’Europa ... ilmetropolitano.it

Guerra in Medio Oriente, il think tank ECFR avverte l’UE: Seguire Trump è una follia strategicaPer lo European Council on Foreign Relations, l'atteggiamento accondiscendente verso il presidente USA rischia d trascinare il Vecchio Continente in un conflitto più profondo ... eunews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.