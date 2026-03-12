Medio Oriente allarme UE | inflazione oltre il 3% mercati scommettono su doppio rialzo BCE

L’Unione Europea ha segnalato che l’inflazione potrebbe superare il 3% quest’anno se il conflitto in Medio Oriente dovesse mantenere il prezzo del Brent stabile intorno ai 100 dollari al barile e il gas ai livelli attuali. I mercati finanziari stanno scommettendo su un possibile doppio aumento dei tassi da parte della Banca centrale europea. La situazione energetica e l’andamento dei prezzi sono al centro delle preoccupazioni economiche attuali.

L'Unione Europea ha avvertito che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% quest'anno nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente mantenesse il prezzo del Brent stabilmente intorno ai 100 dollari al barile e il gas su livelli elevati. Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti vicine alle discussioni avvenute tra i ministri delle finanze del blocco, Valdis Dombrovskis ha prospettato uno scenario in cui l'inflazione nel 2026 risulterebbe superiore di 0,7-1 punto percentuale rispetto al 2,1% precedentemente stimato. Tali proiezioni si basano sull'ipotesi che i prezzi del gas europeo rimangano vicini ai 75 euro per megawattora per tutto il resto dell'anno.