Petrolio gas e mercati | quali rischi economici dopo l’escalation in Medio Oriente

L’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran ha portato l’attenzione sullo Stretto di Hormuz, punto strategico per il transito di petrolio e gas. La crisi ha suscitato preoccupazioni sui mercati energetici, con possibili ripercussioni sui prezzi e sulla stabilità economica globale. La tensione tra le parti coinvolte ha alimentato incertezza tra gli operatori e ha aumentato i rischi per le forniture di risorse energetiche.

Lo Stretto di Hormuz al centro della crisi. Oltre alle conseguenze geopolitiche, la nuova escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran apre scenari economici tutt'altro che rassicuranti. Il rischio di un nuovo shock sui mercati è concreto e potrebbe avere un impatto diretto sui bilanci delle famiglie. L'attenzione degli operatori è concentrata su un punto nevralgico: lo Stretto di Hormuz. In questo tratto di mare largo poco più di 30 chilometri transita circa il 20% del petrolio mondiale, una quota decisiva per l'equilibrio energetico globale. Sebbene la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare lo definisca una via d'acqua internazionale, il controllo militare di fatto è esercitato dall'Iran, elemento che amplifica le tensioni in caso di crisi.

Attacco di Usa e Israele in Iran, Sadegholvaad: "Il medio oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio"È scattata nelle scorse ore una massiccia operazione militare guidata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran.

Leggi anche: Iran, il sindaco di Rimini: “Il Medio Oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio, me lo diceva mio padre sin da bambino"

