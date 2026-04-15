La Casa Bianca si mostra ottimista sulla possibilità di raggiungere una tregua in Iran entro aprile, con negoziati che potrebbero riprendere già la prossima settimana. Nel frattempo, il governo statunitense ha deciso di inviare circa 10.000 soldati nella regione, mentre il presidente americano ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare entro la fine del mese. La situazione nel paese continua a essere monitorata attentamente da parte delle autorità internazionali.

Roma, 15 aprile 2026 – Il presidente americano, Donald Trump, ritiene possibile la fine della guerra entro la fine del mese, con negoziati pronti a ripartire già la prossima settimana. The Donald sente avvicinarsi le elezioni di midterm e ha lanciato un messaggio per rassicurare il suo elettorato: il conflitto con l’Iran può essere risolto “quasi subito”, ha detto a Fox News, assicurando che “i prezzi del gas andranno incredibilmente giù”. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-la-guerra-in-iran-e-vicina-alla-fine-b1586azs Intanto bisognerà vedere cosa succederà il 21 aprile, allo scadere della tregua. Gli Stati Uniti, infatti, hanno rifiutato di prorogare il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Tregua in Iran entro aprile”. Casa Bianca ottimista sui negoziati ma invia 10mila soldati nell’area

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