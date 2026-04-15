Gli Stati Uniti e l’Iran si preparano a un nuovo incontro dopo il fallimento del precedente a Islamabad, mentre i primi annunciano di voler risolvere il conflitto entro aprile. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno ordinato l'invio di altri 10.000 soldati, mentre Teheran critica la creazione di una coalizione europea per il Golfo di Hormuz, ritenendola una mossa che complica la situazione.

Gli Stati Uniti e l’Iran vanno verso un nuovo vertice dopo quello naufragato sabato scorso a Islamabad. “Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan”, ha annunciato Trump assicurando che “la guerra è quasi finita” indicando poi nella fine di aprile la data per la fine delle ostilità. Intanto però il Pentagono invia altri 10mila soldati nell’area e Teheran avverte l’Europa sul “piano Hormuz”, già definito “molto triste” da Trump: una coalizione per lo stretto aggraverebbe ulteriormente la crisi. 15:00 – Teheran: “Coalizione europea per Hormuz complicherebbe la situazione” Dall’Iran arriva un avvertimento diretto all’Europa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Trump: “Fine del conflitto entro aprile”, ma intanto invia altri 10 mila soldati. Teheran: “Coalizione europea per Hormuz complica le cose”

Trump e le minacce agli impianti iraniani. Gli Usa valutano l'invio di migliaia di soldati

Notizie correlate

Trump vede vicina la pace in Iran: “Accordo possibile entro aprile”. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio OrienteNonostante il fallimentare negoziato di Islamabad, Donald Trump continua ad affermare che “la guerra in Iran è quasi finita”.

Trump invia altri 10 mila soldati in Medio OrienteDonald Trump continua a fare pressione sull’Iran: il presidente Usa ha affermato di ritenere che la guerra sia «molto vicina alla fine» e ha...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il fallimento di Trump in Iran; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Blog | Perché Trump e Netanyahu hanno perso la guerra in Iran: è la fine del mondo unipolare; Il cessate-il-fuoco tra America e Iran secondo belligeranti e mediatori.

Iran, Trump: Fine del conflitto entro aprile, ma intanto invia altri 10 mila soldati. Teheran: Coalizione europea per Hormuz complica le coseGli Stati Uniti e l'Iran vanno verso un nuovo vertice dopo quello naufragato sabato scorso a Islamabad. Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma ... thesocialpost.it

Guerra in Iran, la diretta | Trump: molto probabile un accordo entro fine aprile. Ma il Pentagono invia 10 mila soldatiIl presidente Usa parla di un’intesa possibile, ma allontana una proroga del cessate il fuoco: «Non ci sto pensando» ... milanofinanza.it

La fine del cantiere si avvicina. Un autotrasportatore: «La rotonda adesso è buia e pericolosa» - facebook.com facebook

Prima il risultato inaspettato del test Dna, poi una sorpresa fisica: il lieto fine del cane Frankie @fulviocerutti @LaStampa x.com