Tredici arresti per droga a Roma in manette anche un ex della Banda della Magliana

A Roma, i carabinieri hanno eseguito tredici arresti legati a un’operazione contro il traffico di droga. Tra le persone fermate c’è anche un ex appartenente alla Banda della Magliana. Gli arresti riguardano vari reati, tra cui traffico di sostanze stupefacenti, porto di armi illegali, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. L’indagine ha portato all’esecuzione di diverse misure cautelari.

Tredici persone sono state arrestate dai carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere. Per gli investigatori, grazie alla sua vicinanza con alcuni autorevoli componenti del clan Senese e di una cosca di ‘ndrangheta avrebbe favorito l’attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma. Per gli inquirenti Pernasetti, grazie un antico rapporto con il vertice del...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tredici arresti per droga a Roma, in manette anche un ex della Banda della Magliana Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda MaglianaTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Roma, 13 arresti per droga: c'è anche un ex della Banda della MaglianaTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Temi più discussi: Droga a Roma, 13 arresti: c'è anche ex della Banda della Magliana; Tredici arresti a Roma, torna in carcere un boss della Banda della Magliana; Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda Magliana; Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana. Tredici arresti per droga a Roma, in manette anche un ex della Banda della MaglianaTredici persone sono state arrestate dai carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra ... panorama.it Roma, 13 arresti per droga: c’è anche un ex della Banda della MaglianaROMA – Tredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della ... livesicilia.it Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere - facebook.com facebook