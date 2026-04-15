Roma 13 arresti per droga | c' è anche un ex della Banda della Magliana

Nella capitale sono stati notificati 13 provvedimenti di custodia cautelare legati a un'indagine sulla droga. Tra le persone coinvolte c'è anche un ex membro di un noto gruppo criminale attivo negli anni passati. Uno degli arrestati era recentemente impiegato come cuoco in un ristorante locale, prima di essere fermato. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive durante le operazioni sul territorio.

Tredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere. Per gli investigatori avrebbe favorito l'attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma. Secondo l'accusa avrebbe anche picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per un debito di droga., L'inchiesta dell'antimafia, sfociata negli arresti, è iniziata...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, 13 arresti per droga: c'è anche un ex della Banda della Magliana Tredici arresti per droga a Roma, c'e' anche un ex della Banda della Magliana Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda MaglianaTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana