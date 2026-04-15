Durante un’operazione dei carabinieri a Roma sono stati eseguiti tredici arresti legati a un giro di droga. Tra i fermati ci sono anche un ex membro di una nota banda criminale. Le accuse riguardano traffico di sostanze stupefacenti, porto di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Le indagini sono ancora in corso e hanno coinvolto diverse zone della città.

Tredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere. Per gli investigatori, grazie alla sua vicinanza con alcuni autorevoli componenti del clan Senese e di una cosca di 'ndrangheta avrebbe favorito l'attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma. E' anche accusato di aver picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per un debito di droga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda Magliana

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