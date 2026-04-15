Tre nuovi pediatri per l’ospedale Ripartono così alcuni ambulatori

Dopo un periodo di preoccupazioni legate alla diminuzione del personale nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale del Mugello, sono stati assunti tre nuovi pediatri. Questa recente aggiunta di professionisti permette di riprendere alcune attività ambulatoriali che erano state sospese o ridotte nel corso dei mesi scorsi. La situazione nel reparto si sta così progressivamente stabilizzando, con miglioramenti nelle prestazioni offerte ai pazienti pediatrici.

Nei mesi scorsi non erano mancate preoccupazioni per la forte riduzione del personale nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ ospedale del Mugello. Di recente però sono arrivati a Borgo San Lorenzo tre nuovi pediatri nel reparto diretto da Rosalia Di Silvio. L’ Azienda USL sottolinea come, "a fronte di una forte riduzione del personale, con grande impegno da parte dei professionisti in servizio, si è riusciti a garantire la continuità e la qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti. Con i nuovi arrivi, il reparto torna ora a operare con maggiore stabilità". Oltre a rafforzare l’attività del punto nascita, del reparto e del pronto soccorso pediatrico, le nuove assunzioni consentono di potenziare anche le prestazioni ambulatoriali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre nuovi pediatri per l’ospedale. Ripartono così alcuni ambulatori Raid russo su ospedale pediatrico a Kherson - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkronos Ostia, al Grassi tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia e Endoscopia DigestivaOstia, 13 marzo 2026 – Tre nuovi ambulatori specialistici sono attivi all’interno dell’Unità Operativa Dipartimentale di Gastroenterologia ed... Leggi anche: Da lunedì attivi i nuovi ambulatori vaccinali