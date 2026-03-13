Ostia al Grassi tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva

All’interno dell’ospedale Grassi di Ostia sono stati aperti tre nuovi ambulatori dedicati alla Gastroenterologia e all’Endoscopia Digestiva. L’inaugurazione è avvenuta il 13 marzo 2026 e ha coinvolto l’attivazione di spazi specialistici all’interno dell’Unità Operativa Dipartimentale della struttura. La novità riguarda l’implementazione di servizi dedicati alla diagnosi e cura di patologie dell’apparato digerente.

Ostia, 13 marzo 2026 – Tre nuovi ambulatori specialistici sono attivi all’interno dell’Unità Operativa Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale Grassi di Ostia. Si tratta degli ambulatori per le malattie infiammatorie croniche intestinali, epatologia e pancreas. A tre nuovi centri si aggiunge anche l’ampliamento dell’ambulatorio di gastroenterologia generale rivolto alla presa in carico delle più comuni patologie gastrointestinali che interessano la maggior parte della popolazione (malattia da reflusso gastroesofageo, dispepsia, sindrome dell’intestino irritabile, patologie funzionali, etc) che incidono significativamente sulla qualità di vita e richiedono un inquadramento specialistico tempestivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Asl Roma 3: aprono a marzo due nuovi ambulatori pediatrici al Grassi di OstiaOstia, 27 febbraio 2026 – L’Asl Roma 3 rafforza l’assistenza ai pazienti più piccoli: nel mese di marzo apriranno al Grassi di Ostia due nuovi... La gestione delle urgenze in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva: Ancona ha ospitato il secondo congressoSono intervenuti tutti i più importanti medici ed esperti del settore delle Marche e d'Italia, nonché l'assessore regionale alla Sanità Paolo... Tutti gli aggiornamenti su Endoscopia Digestiva Argomenti discussi: Neurologia e Pneumologia, a marzo due nuovi ambulatori pediatrici al Grassi di Ostia. Sanita’: Asl Roma 3, al Grassi tre nuovi ambulatori di gastroenterologia e endoscopia digestivaScopri i nuovi ambulatori specialistici all'ospedale Grassi di Ostia, dedicati a malattie gastrointestinali e epatologiche. romadailynews.it All'ospedale Grassi di Ostia tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia ed EndoscopiaTre nuovi ambulatori specialistici sono attivi all'interno dell'Unità Operativa Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ospedale Grassi di Ostia. (ANSA) ... ansa.it