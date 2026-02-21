Da lunedì attivi i nuovi ambulatori vaccinali

L'Ausl ha completato i lavori di ristrutturazione della Casa della comunità di Medicina, che sarà inaugurata venerdì. La struttura, rinnovata per offrire servizi più moderni, include nuovi spazi dedicati alle vaccinazioni. A partire da lunedì, i cittadini potranno usufruire di ambulatori vaccinali più spaziosi e attrezzati. Questa novità mira a migliorare l’accesso alle cure preventive e facilitare le operazioni sanitarie quotidiane. La rinnovata sede sarà aperta a tutti gli utenti della zona.

© Ilrestodelcarlino.it - Da lunedì attivi i nuovi ambulatori vaccinali

Non solo i nuovi primari. Novità in vista anche sul fronte edilizio per l’Ausl. Ultimati i lavori di ristrutturazione della Casa della comunità di Medicina, che saranno inaugurati venerdì. E anche a Imola il secondo stralcio della Casa della comunità all’ospedale vecchio è concluso, tanto che proprio in questi giorni si sta trasferendo il centro vaccinazioni infanzia e adulti dell’Igiene pubblica, che da lunedì 23 avvierà le attività nella nuova area integrata. Tra qualche settimana si procederà poi al trasferimento del centro diabetico e di endocrinologia che per primo popolerà una parte dell’area cronicità al secondo piano dello stabile centrale al civico 8 di viale Amendola, dove a seguire saranno trasferiti ulteriori servizi a favore delle persone con malattie croniche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Iscrizioni scolastiche 2026/27: esenzione dai documenti vaccinali per i nuovi alunniPer il prossimo anno scolastico, le famiglie non dovranno più presentare i certificati vaccinali al momento dell’iscrizione dei nuovi studenti. Ztl a Lucca, da oggi 19 gennaio sono attivi i nuovi varchi elettroniciDa oggi, 19 gennaio 2026, entrano in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico di Lucca. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da lunedì attivi i nuovi ambulatori vaccinali; Cascina, ZTL e APU: dal 16 febbraio attivi i nuovi varchi elettronici in uscita. Ecco cosa cambia; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 16 al 22 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; Dal 23 febbraio attivi i nuovi ambulatori vaccinali nella Casa della Comunità di Imola. Attivi da oggi i nuovi portali SUAP e SUE. Digitalizzate le procedure degli sportelli Attività produttive ed ediliziaA partire da oggi, lunedì 16 febbraio 2026, sono attivi i nuovi portali dedicati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).L'iniziativa punta a ... comune.bagheria.pa.it Attivi i servizi della Casa della Comunità di Farra di SoligoDa ieri, 16 febbraio, il Punto Prelievi, già presente a Farra di Soligo, è operativo nella nuova struttura adiacente - Casa della Comunità. Ricordiamo che i prelievi si possono prenotare anche on line ... ansa.it Da lunedì 16 febbraio saranno attivi i nuovi varchi elettronici in uscita dalla ZTL/APU. Seguire le regole onde evitare le sanzioni previste - facebook.com facebook