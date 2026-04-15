Tre anni di guerra in Sudan | qui essere dottore va ben oltre la medicina – la testimonianza di Jamila

Dopo tre anni di conflitto in Sudan, le storie di chi lavora sul campo si fanno sempre più intense. Una dottoressa attiva a Khartoum descrive come, nonostante le richieste di aiuto e le urgenze continue, le chiamate per interventi medici non si fermano. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulle difficoltà di fornire assistenza in un contesto di violenza e instabilità prolungata.

di Jamila*, dottoressa Msf a Khartoum, Sudan “Non venite più”, dicono. “È morto”. Ma il telefono continua a squillare: “Per favore, venite”, “sta sanguinando”, “sta morendo”. Jamila guarda fuori dalla finestra. È alla centrale operativa delle ambulanze a Bahari, a Khartoum settentrionale, quando un edificio di fronte a lei viene bombardato. Sente suoni, esplosioni, spari. In pochi minuti, le persone scappano via. Alcune braccia portano dei corpi feriti, chiedono aiuto. I medici sono pronti, le ambulanze sono pronte, ma non possono partire: le strade sono già diventate troppo pericolose, ogni movimento costa la vita. È il 15 aprile 2023. La guerra in Sudan è appena cominciata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre anni di guerra in Sudan: qui essere dottore va ben oltre la medicina – la testimonianza di Jamila The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve Sudan, tre anni di guerra sanguinosa. La testimonianza di Padre Diego dalle CarbonareSono quasi tre anni di conflitto in Sudan con una striscia di sangue di quasi 400 mila vittime. Sudan, tre anni di guerra: la peggiore crisi alimentare del mondo e milioni di famiglie senza accesso al ciboIl Sudan affronta la peggiore crisi umanitaria al mondo: oltre 28,9 milioni di persone, più della metà della popolazione, sono in condizione di...