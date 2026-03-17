Sudan tre anni di guerra sanguinosa La testimonianza di Padre Diego dalle Carbonare

Da quasi tre anni il Sudan è teatro di un conflitto armato che ha causato circa 400 mila vittime. Padre Diego Dalle Carbonare, missionario comboniano da undici anni nel paese, ha condiviso la sua testimonianza diretta sulla situazione. La guerra prosegue senza sosta, coinvolgendo diverse aree del territorio e provocando continue sofferenze tra la popolazione locale.