Sudan tre anni di guerra sanguinosa La testimonianza di Padre Diego dalle Carbonare
Da quasi tre anni il Sudan è teatro di un conflitto armato che ha causato circa 400 mila vittime. Padre Diego Dalle Carbonare, missionario comboniano da undici anni nel paese, ha condiviso la sua testimonianza diretta sulla situazione. La guerra prosegue senza sosta, coinvolgendo diverse aree del territorio e provocando continue sofferenze tra la popolazione locale.
Sono quasi tre anni di conflitto in Sudan con una striscia di sangue di quasi 400 mila vittime. La testimonianza diretta del missionario comboniano padre Diego Dalle Carbonare da undici anni in Sudan. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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