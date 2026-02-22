Avellino tragedia sul lavoro | operaio muore travolto da un albero

Un operaio ha perso la vita a Quaglietta dopo essere stato travolto da un albero durante le operazioni di taglio. La causa dell’incidente è stata un cedimento improvviso del tronco, che ha colpito l’uomo mentre lavorava con altri colleghi. La scena si è svolta tra le macchine e le attrezzature della zona industriale. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L'incidente nella zona industriale di Quaglietta. Una nuova tragedia sul lavoro scuote la provincia di Avellino. G.A.L., muratore di 39 anni di origine rumena, ha perso la vita mentre stava effettuando operazioni di taglio di un albero all'interno dell'azienda per cui lavorava. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, 21 febbraio, nella frazione Quaglietta, nell'area industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, il tronco della pianta lo ha improvvisamente travolto, provocandogli ferite gravissime. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi, che hanno assistito alla scena e contattato senza esitazione i soccorsi.