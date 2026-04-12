Tragedia nei boschi a Ornavasso è Ferruccio Bacchin l' uomo travolto e ucciso da un albero

Un incidente mortale si è verificato ieri nei boschi sopra Ornavasso, provocando la morte di un uomo di 57 anni. La persona coinvolta è stata travolta e uccisa da un albero, secondo quanto riferito dalle autorità presenti sul luogo. L'intervento dei soccorritori è stato immediato, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica.

É il 57enne Ferruccio Bacchin la vittima del tragico incidente che si è verificato nei boschi sopra Ornavasso nella giornata di ieri, sabato 11 aprile.L'uomo, residente nel comune ossolano e molto conosciuto in paese, ha perso la vita mentre era intento a tagliare una pianta nella zona dell'Alpe.🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Tragedia nei boschi, taglia un albero e viene travolto dal tronco: morto un uomo Desio, tragedia in stazione: uomo travolto e ucciso da un trenoTragico incidente nella stazione di Desio: un uomo di 29 anni è finito sotto un treno in corsa mentre stava attraversando i binari.