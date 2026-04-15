Durante una puntata di un programma televisivo, un giornalista ha commentato la situazione politica, criticando un esponente politico definendolo “un’ameba” e riferendosi a un episodio di sequestro di quattro ore da parte dei figli di un ex premier. Ha anche affrontato la questione del conflitto a Gaza, sottolineando che da tre anni si combatte con un alto numero di vittime civili e denunciando la presenza di un aggressore che ha causato la morte di 75.000 persone, tra cui molti civili.

“Ho sentito rievocare prima il mantra ‘c’è un aggressore e un aggredito’. A Gaza c’è un aggressore da 3 anni che ha sterminato 75mila persone di cui l’83% civili, con il più alto tasso di vittime civili di una guerra. In Ucraina, dove c’è una vera guerra perché ci sono due eserciti armati fino ai denti, si ha il più basso tasso di vittime civili. Le do dei numeri: 20 pacchetti di sanzioni alla Russia, 0 pacchetti di sanzioni a Israele “. Così a Otto e mezzo, su La7, il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, replica all’europarlamentare di Forza Italia, Letizia Moratti, che, in un acceso scontro con Massimo Cacciari, aveva difeso la linea del governo Meloni sul continuo invio di armi all’Ucraina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Tajani? Un’ameba. Sequestrato per 4 ore dai figli di Berlusconi, roba indecente e scandalosa anche in Corea del Nord”

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