Durante la puntata di Otto e Mezzo, il giornalista Marco Travaglio ha fatto un intervento molto critico nei confronti di Mediaset, confrontando la situazione con quella della Corea del Nord. L'intervento ha suscitato reazioni sia in studio che sui social, accendendo un acceso dibattito tra i presenti e gli spettatori. La conduttrice Lilli Gruber ha condotto la discussione, senza intervenire direttamente sulla questione sollevata.

A Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber, è andato in scena un duro intervento di Marco Travaglio che ha acceso il dibattito in studio e sui social. La puntata, dal titolo “Trump-Meloni, quando finisce un amore”, ha affrontato il rapporto tra il presidente americano e la premier italiana, partendo dalle recenti dichiarazioni critiche di Donald Trump che non avrebbero risparmiato neppure Giorgia Meloni. L’attacco di Travaglio e il caso Mediaset. Nel corso della trasmissione, Marco Travaglio ha spostato l’attenzione su quanto accaduto la settimana precedente a Cologno Monzese, sede di Mediaset, riprendendo un lungo editoriale già pubblicato su Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Mediaset nel mirino di Travaglio: “Neanche in Corea del Nord” a Otto e Mezzo

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