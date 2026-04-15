Una recente indagine ha raccolto 33 testimonianze che descrivono violenze e sfruttamento tra Tunisia e Libia, evidenziando un sistema di tratta di esseri umani che colpisce migliaia di persone. Le testimonianze si concentrano in modo particolare sulle donne migranti, che subiscono abusi e violenze di varia natura. Questi resoconti mostrano un quadro di sfruttamento che coinvolge diverse forme di violenza, con un impatto grave su chi tenta di attraversare quella regione.

Trentatré nuovi resoconti di violenze e schiavitù tra la Tunisia e la Libia mettono a nudo un sistema di sfruttamento umano che coinvolge migliaia di persone, con una ferocia particolare rivolta al corpo delle donne migranti. Le testimonianze raccolte dai ricercatori internazionali RRX descrivono una catena di comando che trasforma il controllo delle frontiere in un mercato di esseri umani venduti per denaro, droga o carburante. Il nuovo dossier, che vede la collaborazione di diverse realtà tra cui Asgi, Border Forensics, The Routes Journal, On Borders e Melting Pot Europa, approfondisce una dinamica già emersa nel gennaio 2025. Tra dicembre 2024 e febbraio 2026, i ricercatori hanno ascoltato le voci di 33 persone: 19 donne, di cui tre minorenni, e 14 uomini, tra cui sempre tre minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tratta tra Tunisia e Libia: l’orrore della schiavitù che colpisce le donne

“Picchiano anche le persone ferite”. “Noi violentate di continuo e ammanettate”: 33 testimonianze raccontano la tratta di donne migranti tra Tunisia e Libia“Vi porteremo in Libia, vi venderemo in Libia”, ridevano le guardie, prima di concretizzare queste loro minacce.

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