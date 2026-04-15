Picchiano anche le persone ferite Noi violentate di continuo e ammanettate | 33 testimonianze raccontano la tratta di donne migranti tra Tunisia e Libia

Quaranta donne migranti hanno raccontato di essere state vittime di violenze e abusi durante il percorso tra Tunisia e Libia. Le testimonianze descrivono episodi di pestaggi, minacce e trattamenti disumani, con alcune donne che hanno riferito di essere state anche violentate e ammanettate. Le guardie, secondo quanto riferiscono le vittime, avrebbero scherzato sulla vendita dei migranti in Libia, prima di mettere in atto le minacce.

“Vi porteremo in Libia, vi venderemo in Libia”, ridevano le guardie, prima di concretizzare queste loro minacce. Una delle testimoni del nuovo rapporto Women State Trafficking ricorda così i giorni passati in quelle che definiscono “gabbie”, alla frontiera tunisina; tra taser puntati addosso, perquisizioni, insulti e uomini “picchiati fino a quando stavano per morire”. Il report, pubblicato oggi sul sito statetrafficking.net, raccoglie 33 nuove testimonianze sulle espulsioni, le violenze e vendita di donne nere migranti tra Tunisia e Libia. In attesa della presentazione istituzionale prevista mercoledì prossimo al Parlamento europeo, il dossier aggiunge un dettaglio decisivo alla “tratta di Stato” già denunciata lo scorso anno: quel mercato di esseri umani continua, e sulle donne prende una forma ancora più violenta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Picchiano anche le persone ferite”. “Noi violentate di continuo e ammanettate”: 33 testimonianze raccontano la tratta di donne migranti tra Tunisia e Libia Migranti, via libera del Parlamento europeo agli hub per migranti e alla lista dei Paesi sicuri: tra questi Bangladesh, Tunisia e KosovoI cittadini provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia otterranno un iter accelerato sulle loro richieste Il... “A Sanremo 2026 Cristina D’Avena sarà rocker come noi. Tra donne c’è solidarietà, sfatiamo il mito di questa società. Noi donne dobbiamo restare unite.”: così Le Bambole di PezzaLa prima band femminile nella storia del Festival porterà la power ballad "Resta con me" e una versione rock della sigla con D'Avena Le Bambole di...