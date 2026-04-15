Entro il mese di giugno prossimo le linee urbane "+" saranno completamente elettrificate grazie all’entrata in servizio di venticinque nuovi autobus elettrici e all’installazione, già completata, di 26 infrastrutture di ricarica presso il deposito di Autolinee Toscane in viale Luporini. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Lucca che sottolinea, inoltre, come l’intervento consentirà di ridurre in modo sensibile l’inquinamento atmosferico e acustico sia all’interno della città sia nell’immediata periferia. Il percorso di elettrificazione è già in fase avanzata. La linea "3+", che collega Palatucci, piazza Napoleone, via del Peso e la stazione ferroviaria, è già interamente elettrica grazie ai sei mezzi Karsan entrati in servizio nel dicembre 2024.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporto, svolta green. Da giugno in servizio solo autobus elettrici

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