Roma investe 110 milioni per il trasporto green | in arrivo nuovi bus elettrici e a idrogeno

Roma ha annunciato un investimento di 110 milioni di euro per il potenziamento del trasporto pubblico sostenibile. La nuova convenzione prevede l’acquisto di autobus elettrici e a idrogeno, contribuendo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della mobilità urbana. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporto più ecologico e innovativo, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della città.

Roma accelera sulla transizione ecologica del trasporto pubblico locale con una nuova convenzione da 110 milioni di euro destinata all'acquisto di autobus elettrici e a idrogeno. L'accordo, approvato in Campidoglio, rappresenta un passaggio chiave nel percorso di rinnovamento della flotta di Atac, ancora in larga parte composta da mezzi diesel obsoleti e ad alto impatto ambientale. L'operazione prevede l'introduzione progressiva di nuovi bus a zero emissioni, finanziati attraverso un mix di risorse comunali e fondi dedicati alla mobilità sostenibile. L'obiettivo è duplice: ridurre in modo strutturale l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini, intervenendo su frequenza, affidabilità e comfort dei mezzi.

