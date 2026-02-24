Mobilità elettrica nel trasporto pubblico in servizio 34 nuovi autobus

Il lancio di 34 autobus elettrici nel trasporto pubblico deriva dalla collaborazione tra Byd e Atv, che mira a ridurre le emissioni. La città vede ora una flotta moderna che sostituisce i mezzi più vecchi, migliorando la qualità dell’aria. Questi nuovi veicoli si aggiungono alla rete urbana, offrendo un’alternativa più sostenibile ai passeggeri. La presenza di autobus completamente elettrici cambia il modo di muoversi in città.

Tecnologia d’avanguardia e zero emissioni per i nuovi mezzi elettrici in strada a Verona grazie a una partnership tra Byd e Atv Byd e Atv consolidano la loro partnership industriale con l’arrivo in città di una flotta di 34 bus completamente elettrici e ora operativi sulla rete urbana. Un passo decisivo verso un modello di mobilità a zero emissioni e ad alto contenuto tecnologico. L’introduzione dei nuovi Byd eBus B12 si distingue come una soluzione unica a livello globale per architettura costruttiva e integrazione tecnologica. Una soluzione dove ingegneria strutturale e sistema energetico convergono in un’unica piattaforma integrata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

