Trasporto scolastico 2025 2026 oltre 222mila euro ai Comuni con attenzione alle aree ' montane'
Per l’anno scolastico 20252026, la Provincia di Forlì-Cesena ha destinato un contributo totale di 222.755,27 euro a Comuni, Unioni di Comuni e Asp del territorio. La distribuzione di fondi si concentra anche sulle aree montane, con l’obiettivo di garantire il servizio di trasporto scolastico. L’assegnazione mira a sostenere i costi legati alla mobilità degli studenti durante il nuovo anno scolastico.
Ammonta a 222.755,27 euro il contributo complessivo assegnato dalla Provincia di Forlì-Cesena a Comuni, Unioni di Comuni e Asp del territorio per sostenere i servizi di trasporto scolastico nell’anno scolastico 20252026. “Le risorse - dettaglia una nota - destinate a garantire il diritto allo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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