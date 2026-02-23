Oltre 70 milioni per il Trasporto pubblico locale Occhi sulle aree montane

Regione Lombardia ha assegnato oltre 70 milioni di euro per il trasporto pubblico locale nel 2026, puntando a migliorare le aree montane e periferiche. La decisione deriva dalla necessità di potenziare le connessioni in zone difficili da raggiungere, dove i servizi sono spesso carenti. Le risorse saranno distribuite alle agenzie di trasporto per aggiornare mezzi e infrastrutture, con un occhio di riguardo alle comunità più isolate. La ripartizione delle somme evidenzia l’impegno della regione in questa direzione.

Importante investimento di Regione Lombardia ancher per i territori lecchesi. Piazza: "In questo modo si garantiscono collegamenti efficienti e si riducono disuguaglianze tra centro e periferia" "Investimento strategico per territori montani e periferici". Regione Lombardia ha assegnato alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale le risorse per il 2026, stanziando complessivamente 665.946.346,07 euro per garantire continuità e qualità dei servizi su tutto il territorio regionale. All'Agenzia del Tpl Como-Lecco-Varese sono stati destinati 71.025.759,92 euro per il 2026, a cui si aggiungono 1.042.