Campania oltre 20 milioni per assistenza e trasporto scolastico Colombo | Scelte giuste che rispondono ai bisogni delle persone con disabilità

È un intervento che punta a rafforzare in modo strutturale l’inclusione scolastica quello approvato dalla Giunta regionale della Campania il 19 febbraio scorso. Con uno stanziamento complessivo di oltre 20 milioni di euro, l’esecutivo regionale ha dato il via libera a misure dedicate all’assistenza specialistica, al trasporto scolastico e a progetti mirati in ambito sanitario e sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

