Scontri in autostrada trasferte vietate ai tifosi della Lazio

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Lazio e Napoli fino alla fine della stagione. Il provvedimento arriva dopo gli scontri in autostrada tra i supporter delle due squadre. La misura mira a evitare altri incidenti e a mantenere l’ordine durante le partite.

Decisione del Viminale dopo quanto accaduto sull'A1 tra ultras biancocelesti e napoletani, anch'essi puniti fino al termine della stagione Il Viminale ha deciso per il pugno duro nei confronti dei tifosi di Lazio e Napoli. Per entrambe le tifoserie sono vietate le trasferte fino alla fine della stagione in corso. Ultras di Lazio e Napoli si sono resi protagonisti di alcuni scontri sull'autostrada A1, all'alba di domenica 25 gennaio, nel tratto tra Ceprano e Frosinone. In seguito ai tafferugli, le forze dell'ordine avevano identificato 380 persone. Per questo il ministero dell'Interno ha deciso per il divieto.🔗 Leggi su Romatoday.it

Domani si terranno riunioni al Viminale e all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per discutere della possibile sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, in seguito agli scontri avvenuti in autostrada.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione.

Scontri fra Ultras di Fiorentina e quelli di Roma à Bologna , 18/01/2026

