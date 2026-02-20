Trasferte vietate | tifosi della Roma fanno appello al consiglio di Stato
I tifosi della Roma hanno presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro il divieto di trasferta, deciso dalle autorità sportive. La misura riguarda le partite in trasferta di alcune squadre italiane, tra cui quella giallorossa, e mira a limitare gli incidenti. L’avvocato dell’associazione ha annunciato che continueranno a opporsi, anche dopo la prima bocciatura del Tar. La questione resta calda tra appelli legali e decisioni delle autorità sportive.
Dopo la sentenza del Tar, che ha aperto ai non residenti a Roma e provincia, Unione Tifosi Romanisti A Associazione Italiana Roma Club hanno dato mandato agli avvocati di proporre appello cautelare Una prima vittoria, ma non sufficiente. Dopo che il Tar ha respinto la richiesta dei tifosi di Roma (ma anche di Napoli e Fiorentina), di poter tornare a seguire le proprie squadre in trasferta, Unione Tifosi Romanisti e Associazione Italiana Roma Club hanno dato mandato agli avvocati di proporre appello al consiglio di Stato. Il tribunale amministrativo regionale ha infatti respinto un primo ricorso, aprendo però alla possibilità di seguire la Roma in trasferta per le persone residenti nel Lazio, ma non nella Capitale e nei comuni della sua provincia.🔗 Leggi su Romatoday.it
