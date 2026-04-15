Una coppia dell’Alessandrino è stata arrestata a Venaria Reale dopo aver narcotizzato e derubato un uomo di 68 anni nella sera del 6 febbraio. La polizia ha scoperto che nel tentativo di truffa, la coppia aveva preparato una trappola di pasta che avrebbe contenuto sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto degli individui coinvolti.

Una trappola culinaria a Venaria Reale ha portato alla cattura di una coppia dell’Alessandrino, accusata di aver narcotizzato e derubato un uomo di 68 anni la sera del 6 febbraio. La vittima è stata individuata priva di sensi nella propria camera da letto dopo che il personale del 118 ha dato l’allarme, permettendo ai carabinieri di ricostruire un piano criminale orchestrato tramite un finto profilo professionale su un sito di incontri. L’uomo, colpito dal tradimento della donna che si era presentata con lo pseudonimo di Francesca, è stato privato di documenti, carte di credito, un orologio e di una somma pari a 10mila euro. Le indagini condotte dal nucleo operativo di Venaria hanno permesso di identificare i due complici: una donna di 49 anni e il suo partner di 63 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola di pasta a Venaria: truffa e droga, coppia arrestata

Notizie correlate

Truffa sventata: coppia arrestata, anziana salva i gioielli grazieUna coppia di individui, un uomo di 48 anni e una donna di 29, entrambi originari della Campania e con precedenti penali, è stata arrestata dalla...

Droga in casa di un sorvegliato speciale a Scafati: arrestata una coppiaIl controllo dell’Arma nell’abitazione della coppia: contestata la detenzione ai fini di spaccio.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Strada provinciale 20, la trappola mortale tra Solanas e Sinnai: A 130 all'ora non si frena, si uccide; Ragusa, quando l'amore diventa trappola; Furti al Poetto, il video dell'inseguimento e dell'arresto; Scommesse online, la trappola invisibile dei minori.

Macerata, atti vandalici e sentieri trappola: degrado al parco di Villa Lauri - facebook.com facebook

Trump nella trappola di Hormuz: «Affonderò le navi che forzano il blocco» x.com