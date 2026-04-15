L’opinionista e tifoso nerazzurro ha commentato duramente su YouTube riguardo a una decisione arbitrale durante la partita. Tramontana ha affermato che il rigore concesso al Como era ingiustificato e ha chiesto il licenziamento del VARista coinvolto. Ha anche criticato le scelte dell’arbitro, sostenendo che le squadre devono affrontare situazioni del genere senza essere prese in giro. La discussione ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

L’opinionista e tifoso nerazzurro, Filippo Tramontana, sul suo canale youTube, ha avuto un duro sfogo per quanto successo nel finale di Como-Inter, con il rigore assegnato alla squadra lariana, che dopo i replay, non c’era, perchè il fallo l’ha commesso Nico Paz su Bonny e non viceversa, come deciso dall’arbitro Massa prima e i varisti. L'articolo Tramontana furioso: “Rigore Como ingiustificato, il varista deve essere licenziato. Basta farci prendere per il cu*o, per vincere dobbiamo.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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