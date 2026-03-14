Tramontana furioso | Sono stufo gol di Kristovic irregolare e rigore su Frattesi Dopo lo scandalo Kalulu si trovano tutti i modi per…

Oggi pomeriggio al “Meazza”, Inter e Atalanta si sono affrontate in un pareggio 1-1 che ha acceso le polemiche. Durante la partita, il gol di Kristovic è stato oggetto di discussione per una presunta spinta di Sulemana su Dumfries, un episodio che né l’arbitro né i VAR hanno ritenuto irregolare. Tramontana ha espresso tutta la sua frustrazione riguardo a questa decisione e al rigore assegnato su Frattesi.

Oggi pomeriggio al “Meazza“ Inter e Atalanta hanno pareggiato con il risultato di 1-1, ma a far discutere è stato il gol di Kristovic per una presunta spinta di Sulemana su Dumfries che nè l’arbitro Manganiello, nè i varisti Gariglio e Chiffi, hanno considerato punibile. Ma a far arrabbiare la squadra di Cristian Chivu (poi. L'articolo Tramontana furioso: “Sono stufo, gol di Kristovic irregolare e rigore su Frattesi. Dopo lo scandalo Kalulu, si trovano tutti i modi per.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Gol di Kristovic dopo il contatto con Dumfries e il mancato rigore su Frattesi in Inter-Atalanta: la moviolaDopo le proteste per il tocco di mano di Ricci nel derby contro il Milan, l’Inter si ritrova ad alzare la voce nella sfida pareggiata 1-1 contro... Inter Atalanta, anche Pistocchi commenta il gol di Krstovic: «Irregolare, poi grottesco il rigore non concesso su Frattesi. Al VAR…»di Redazione Inter News 24Inter Atalanta, Maurizio Pistocchi commenta così gli episodi più discussi del match: dal gol di Krstovic al fallo non...