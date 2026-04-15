Tragico incidente trattore contro auto | c' è un morto

Un incidente stradale si è verificato nel Tarantino, lungo la strada provinciale 125 nel territorio di Lizzano, coinvolgendo un trattore e un’auto. Nello scontro ha perso la vita un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche. La vittima si trovava nell’auto al momento dell’impatto.

Un uomo di 46 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel Tarantino, lungo la strada provinciale 125, nel territorio di Lizzano. La vittima, residente nello stesso comune, era alla guida di un trattore quando si è verificato un violento scontro con un’automobile. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, si è rivelato fatale. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto con un’ambulanza: per il quarantaseienne non c’è stato nulla da fare. Le indagini dei carabinieri Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente trattore contro auto: c'è un morto Tragedia tra Pallagorio e Casabona trattore precipita in un burrone di 100 metri, due morti e ferito Tragico incidente a Serle, si ribalta con il trattore: morto un 64enneSerle (Brescia), 11 marzo 2026 – Tragico incidente, poco dopo le 9 di questa mattina, in via Piave, a Serle, nel Bresciano: un uomo di 64 anni è... Leggi anche: Tragico incidente in autostrada: auto si schianta contro camion, un morto sul colpo.