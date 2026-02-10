Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’A2 del Mediterraneo. Un’auto si è schiantata contro un camion e, purtroppo, il conducente ha perso la vita sul colpo. I soccorritori sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

"> Incidente mortale sull’A2 del Mediterraneo. Un drammatico incidente ha scosso la comunità locale nella mattinata di ieri sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Padula Buonabitacolo. L’incidente ha portato al decesso di Francesco Nacci, 88 anni, ispettore del Ministero dell’Istruzione, un uomo molto stimato nel suo settore e in tutta la regione. La notizia ha sconvolto i suoi concittadini e ha destato grande attenzione nei mezzi di comunicazione. La vita e il contributo di Francesco Nacci. Francesco Nacci è ricordato come una figura di riferimento nel mondo dell’istruzione, avendo dedicato la sua vita alla formazione di educatori, insegnanti e maestri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragico incidente in autostrada: auto si schianta contro camion, un morto sul colpo.

Approfondimenti su Autostrada A2

Nella serata di lunedì 29 dicembre, sull'autostrada A26, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un autobus, un camion e tre vetture.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone

Ultime notizie su Autostrada A2

Argomenti discussi: Tragico incidente: due morti in autostrada; Tragico incidente in autostrada all’altezza di Nola: lo scontro tra 2 auto, muoiono marito e moglie; Viola la chiusura dell’A13 e finisce in un cantiere: scatta l'inseguimento in autostrada; Tragico incidente sull’A2: un morto e tre feriti. Chiuso un tratto dell’autostrada.

Doppio incidente in autostrada, con l’auto si schianta sotto un camion: è morto sul colpoUn tragico incidente si è verificato nella mattinata di ieri sull’A2 del Mediterraneo, a pochi chilometri dallo svincolo di Padula Buonabitacolo, causando il decesso di Francesco Nacci, ispettore del ... msn.com

Doppio incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: una vittima e un bambino tra i feritiDoppio incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: gli aggiornamenti e le condizioni degli automobilisti coinvolti. notizie.it

25 anni fa , in un tragico incidente stradale, perdeva la sua giovane vita Niccolò #Galli, promettente difensore del #Bologna. Aveva solo 17 anni. Sono vicino nel ricordo e nella preghiera a Giovanni, Anna e a tutta la sua famiglia . R.I.P x.com

La vittima del tragico incidente di oggi pomeriggio - facebook.com facebook