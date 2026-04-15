Tragico incidente nel Tarantino | perde la vita un 46enne

Nelle prime ore di questa mattina, lungo la strada provinciale 125 nel Tarantino, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tarantini Time Quotidiano È di un morto il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore della giornata lungo la strada provinciale 125, nel Tarantino. A perdere la vita è stato un uomo di 46 anni, originario di Lizzano, che si trovava alla guida di un trattore. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è scontrato con un’autovettura in transito sullo stesso tratto. Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo al conducente del trattore. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tragico incidente nel Tarantino: perde la vita un 46enne Tragico incidente nel Salento: perde la vita un giovane di 21 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte drammatica sulle strade tra Lecce e Arnesano Nelle prime ore di oggi, domenica 12 aprile, il Salento è stato... Tragico incidente domestico, perde la vita un 67enneUn grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 18.