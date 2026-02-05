Tragico incidente domestico perde la vita un 67enne

Questa sera ad Anagni un uomo di 67 anni ha perso la vita in un incidente domestico avvenuto poco prima delle 18. L’uomo si trovava nella sua casa quando si è verificato il tragico episodio. I soccorsi sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 18.00, ad Anagni, in provincia di Frosinone. Un uomo di 67 anni ha perso la vita all'interno del garage della propria abitazione mentre era intento a utilizzare una mola per lavori di manutenzione.

