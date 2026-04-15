Tragedia tra i boschi | escursionisti trovano un corpo nel savonese

Un gruppo di escursionisti ha rinvenuto un corpo senza vita in una zona boschiva tra i comuni di Savona e Albissola. La scoperta è avvenuta lungo un sentiero nell’entroterra savonese, dove sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. La polizia sta effettuando i rilievi e indaga sulla dinamica e sulle cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima.

Un gruppo di escursionisti ha scoperto un corpo senza vita in una zona boschiva situata lungo il confine tra i comuni di Savona e Albissola, nell’entroterra savonese. Il ritrovamento è avvenuto lungo un sentiero e riguarda un uomo la cui età sarebbe compresa tra i 40 e i 50 anni. Le operazioni di soccorso e accertamento sono state coordinate da diverse forze dell’ordine e unità specializzate. Sul luogo della scoperta sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al Soccorso Alpino, mentre per l’aspetto investigativo si sono mobilitati la Polizia di Stato e la Squadra Mobile della Questura di Savona, con il supporto della scientifica per tutti i rilievi necessari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia tra i boschi: escursionisti trovano un corpo nel savonese Sarnano, tragedia alle cascate dei Tre Santi: escursionisti trovano il corpo di un uomo di 50 anni. Indagini in corso.Un silenzio inquietante ha avvolto le cascate dei Tre Santi, un angolo di natura selvaggia nei pressi di Sarnano, in provincia di Fermo. Macerata, tre amici escursionisti trovano in un dirupo il corpo di un uomo scomparso da 2 settimaneTre giovani escursionisti stavano percorrendo un sentiero nel borgo di Sarnano quando, nei pressi della cascata dei Tre Santi, si sono trovati...