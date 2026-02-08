Sarnano tragedia alle cascate dei Tre Santi | escursionisti trovano il corpo di un uomo di 50 anni Indagini in corso

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto alle cascate dei Tre Santi, vicino a Sarnano. Gli escursionisti hanno scoperto il suo corpo questa mattina, mentre le forze dell’ordine sono già sul posto per le indagini. Non si sa ancora cosa sia successo, ma sembra si tratti di un incidente durante un’escursione. La zona è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un silenzio inquietante ha avvolto le cascate dei Tre Santi, un angolo di natura selvaggia nei pressi di Sarnano, in provincia di Fermo. La scoperta, avvenuta nella giornata di ieri, 7 febbraio 2026, ha sconvolto la comunità locale e ha dato il via a un’indagine per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte di un uomo di circa 50 anni. L’allarme è scattato intorno alle ore 10:00, quando tre escursionisti, attratti dalla bellezza del luogo, si sono imbattuti nel corpo riverso tra le rocce. La zona, parte della frazione di Giampereto, è nota per i suoi sentieri impervi e i paesaggi mozzafiato, ma anche per la sua natura selvaggia e a tratti ostile, che richiede una preparazione fisica e un’esperienza adeguata per essere affrontata in sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

