Macerata tre amici escursionisti trovano in un dirupo il corpo di un uomo scomparso da 2 settimane

Tre giovani escursionisti che passeggiavano nel borgo di Sarnano si sono imbattuti in un corpo senza vita vicino alla cascata dei Tre Santi. Sono stati loro a chiamare i soccorsi, dopo aver scoperto il cadavere di un uomo scomparso da due settimane. La polizia sta indagando, ma al momento non ci sono dettagli su come si sia arrivati a questa scoperta.

Tre giovani escursionisti stavano percorrendo un sentiero nel borgo di Sarnano quando, nei pressi della cascata dei Tre Santi, si sono trovati davanti un corpo senza vita. Era quello di Sergiu Catalin Cosoiu, scomparso il 23 gennaio scorso.

