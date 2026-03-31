Tragedia in pieno centro a Sezze | 48enne trovato morto in casa

Nel centro di Sezze, un uomo di 48 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione nel corso del pomeriggio. La scoperta è avvenuta durante un controllo e al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. Sul posto intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire la dinamica dei fatti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico ritrovamento quello di questo pomeriggio in pieno centro a Sezze. Un uomo, di 48 anni, è stato trovato senza vita all’interno dell’appartamento dove viveva, nei pressi di piazza De Magistriis, esattamente in vicolo del Serpe. Stando ai primi esami, la persona sarebbe deceduta per cause naturali. Sarebbero stati alcuni vicini che, non ricevendo risposta dal conoscente, avrebbero allertato le autorità. Sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione di Sezze, col comandante Tusiano in testa, i vigli del fuoco ed un’ambulanza del 118. Sono stati gli uomini in rosso a forzare la porta ed a trovare l’uomo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in pieno centro a Sezze: 48enne trovato morto in casa Articoli correlati Giovane trovato morto in pieno centro / FOTOUn ventiseienne straniero è stato trovato morto nella prima serata di ieri, intorno alle 21, in un appartamento non lontano dal piazzale degli Uffizi. Leggi anche: Tragedia in casa, trovato morto 66enne Altri aggiornamenti su Tragedia in pieno centro a Sezze 48enne... Temi più discussi: Mangia una brioche e si sente male: 61enne muore soffocato; Trento, trovato il corpo di una 76enne in pieno centro: si indaga; Morto precipitando dall’ottavo piano. Le analisi dei Ris nella palazzina; Situazione fuori ogni controllo. Gli abitanti sono sempre più soli. Soffocata dal boccone di mozzarella mangiato in auto: muore per strada sotto gli occhi del figlioSoffocata da una mozzarella mangiata in auto. Tragedia attorno a mezzogiorno di sabato 15 novembre a Casamassima. In via Sammichele, in pieno centro, una donna di circa 70 anni è morta soffocata da ... ilgazzettino.it Infortunio mortale in pieno centro. Operaio cade dal ponteggio nel cantiere di Palazzo BoschettiI colleghi hanno dato l’allarme ma il 53enne è deceduto sul colpo, pare colpito anche da un masso. Sgomento a Cavezzo dove abitava con la famiglia. Murat Tafciu lascia due figli nel giorno della festa ... msn.com Tragedia sul lavoro nel Salernitano Un operaio di 49 anni è morto schiacciato da un macchinario in un ovattificio a Bellizzi. Inutili i soccorsi, indagini in corso. Leggi l'articolo completo su www.ottopagine.it - facebook.com facebook Tragedia in Colombia, aereo militare si schianta nella giungla: decine di morti. Il video x.com