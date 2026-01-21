tragedia in palestra muore a 21 anni durante una lezione di pilates

Una tragica fatalità si è verificata in palestra, dove una giovane di 21 anni è deceduta improvvisamente durante una lezione di Pilates. L’evento ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità locale. Per aggiornamenti e approfondimenti, abbonati a DayItalianews.

Il malore improvviso in palestra. Una tragica fatalità ha colpito una giovane studentessa di appena 21 anni. V,V. si è sentita male mentre stava partecipando a una lezione di pilates in una palestra. Il malore si è rivelato purtroppo fatale: la ragazza è morta a causa di un arresto cardiaco. Inutili i soccorsi e il ricovero in ospedale. Dopo l'emergenza, la giovane è stata trasportata d'urgenza all' ospedale di Treviso, dove il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarla. Nonostante gli sforzi dei medici, per la ragazza, originaria di Preganziol, non c'è stato nulla da fare.

Vania Vettorazzo, malore in palestra mentre fa pilates e muore a 21 anniVania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol, è deceduta improvvisamente durante una sessione di Pilates in palestra a Dosson di Casier.

Muore a 21 anni mentre è in palestra a fare pilates, il fratello di Vania: “Vogliamo sapere cosa è successo”Vania Vettorazzo, 21 anni, è deceduta improvvisamente mentre praticava Pilates in una palestra di Preganziol, Treviso.

Vania si accascia in palestra e muore a 21 anni: cos'è successoTragedia a Preganziol: una studentessa di 21 anni muore dopo un malore in palestra. Inutili i soccorsi al Ca’ Foncello. nordest24.it

Muore a 21 anni mentre fa pilates, parla il fratello: «Stava bene, vogliamo sapere cosa è successo»Vania Vettorazzo, 21 anni, muore improvvisamente mentre fa pilates a Preganziol. Famiglia chiede accertamenti per chiarire le cause. nordest24.it

