Tragedia del Trigno | l’auto è sepolta sotto il fango e i detriti

Una tragedia si è verificata sul fiume Trigno dopo il cedimento di un ponte avvenuto il 2 aprile intorno alle 9 del mattino. Un’auto, guidata da un uomo di 53 anni, è scomparsa e si pensa possa trovarsi ancora sepolta sotto il fango e i detriti che ostruiscono il letto del fiume. Le ricerche sono in corso per localizzare il veicolo e il conducente.

L’auto guidata da Domenico Racanati, il cinquantatreenne pugliese scomparso dopo il violento cedimento del ponte sul Trigno avvenuto lo scorso 2 aprile intorno alle ore 9, potrebbe trovarsi ancora sepolta sotto l’ammasso di macerie che occupa il letto del fiume. Questa ipotesi emerge con forza dalle nuove analisi tecniche condotte da Stefano Moretti, il consulente incaricato di ricostruire i momenti fatali della tragedia. La dinamica del crollo e la traiettoria verso il vuoto. Secondo quanto delineato nella relazione tecnica, il tragico evento si è scatenato mentre il veicolo stava procedendo lungo la carreggiata in direzione nord, puntando verso sud.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia del Trigno: l’auto è sepolta sotto il fango e i detriti Cane intrappolato in un cunicolo tra fango e detriti: il video del salvataggio dei Vigili del FuocoUn cane rimasto intrappolato per ore in una tubazione ostruita da fango e detriti a Sesto Fiorentino, è stato liberato dai Vigili del Fuoco dopo una... Maltempo: s’abbassa il livello del Tevere a Roma, banchine sommerse da fango e detritiDopo le intense piogge che hanno colpito Roma nelle ultime settimane, provocando significative piene del fiume Tevere, la situazione sembra ora in...