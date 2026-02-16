Cane intrappolato in un cunicolo tra fango e detriti | il video del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Un cane rimasto intrappolato in una tubazione piena di fango e detriti a Sesto Fiorentino ha passato ore in quella conduttura prima di essere liberato dai Vigili del Fuoco. La scena si è svolta questa mattina, quando gli uomini hanno scavato e rimosso gli ostacoli per raggiungere l’animale e tirarlo fuori. Un video mostra il momento in cui il cane viene estratto, ansimante ma salvo.

