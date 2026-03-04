Maltempo | s’abbassa il livello del Tevere a Roma banchine sommerse da fango e detriti

Dopo settimane di intense piogge, il livello del Tevere a Roma si è abbassato, riducendo le acque e i rischi associati. Le banchine del fiume sono ancora sommerse da fango e detriti, che si sono depositati a causa delle piene recenti. La situazione, comunque, mostra segnali di miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

Dopo le intense piogge che hanno colpito Roma nelle ultime settimane, provocando significative piene del fiume Tevere, la situazione sembra ora in fase di miglioramento. Con il livello del fiume che si è abbassato, le banchine sono state riaperte, ma si presentano in uno stato precario, sommerse da fango, rami, arbusti e detriti di vario genere. Segnalazioni di Pericolo lungo il Lungotevere. Tra ponte Sisto e ponte Garibaldi, sulla sponda di Trastevere, in particolare lungo il lungotevere dei Tebaldi, diversi cittadini hanno segnalato condizioni di pericolo e rischio. Un tratto della banchina è completamente ricoperto di melma e fango, costringendo i passanti a utilizzare un piccolo percorso rimasto libero, situato proprio a filo del bordo del fiume. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Maltempo: s’abbassa il livello del Tevere a Roma, banchine sommerse da fango e detriti Maltempo: a Roma banchine chiuse sul fiume Tevere, rischio innalzamento livelloIn seguito alle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando Roma in queste ore, è stata disposta la chiusura delle banchine lungo il... Roma, chiusi gli accessi alle banchine del Tevere per il maltempoA causa del maltempo che sta interessando Roma, il comune, attraverso la protezione civile, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del... Maltempo: s'abbassa il livello del Tevere a Roma, banchine sommerse da fango e detriti - video