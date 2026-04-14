Incidente nel giorno di Pasquetta | muore ragazzo di 17 anni Lutto a Palo del Colle

Nella giornata di Pasquetta si è verificato un grave incidente stradale nel Barese, coinvolgendo una motocicletta e provocando ferite serie a un ragazzo di 17 anni. Nonostante i soccorsi, il giovane ha perso la vita. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità di Palo del Colle, dove il ragazzo risiedeva. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, avvenuto in un giorno di festa.

Non ce l'ha fatta un ragazzo di 17 anni di Palo del Colle, nel Barese, rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente stradale con una moto avvenuto nel giorno di Pasquetta. Il giovane, dopo essere stato soccorso da personale del 118, era stato trasportato in ospedale a Bari e.🔗 Leggi su Baritoday.it Incidente stradale a Bitonto: muore un ragazzo di 17 anni due feritiÈ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bitonto, nel Barese, nelle scorse ore. Incidente stradale a Bitonto: muore un ragazzo di 17 anni due feriti. Rinviato il carnevaleÈ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bitonto, nel Barese, nelle scorse ore.