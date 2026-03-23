Lo schianto fatale sulla provinciale. Una domenica segnata dal dolore nell’Agro nocerino-sarnese. Nel pomeriggio del 22 marzo, un ragazzo di appena 17 anni, Antonio Capaldo, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 280, in località Codola, nel territorio di Roccapiemonte. Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, indagini in corso. L’allarme è scattato poco prima delle 17:00. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Roccapiemonte, il 17enne Antonio Capaldo sbatte contro palo in scooter e muore

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