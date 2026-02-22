Comitato tassisti | A Napoli grandi eventi ma anche traffico insostenibile

Il traffico a Napoli peggiora a causa di grandi eventi e cantieri aperti, secondo il Comitato Tassisti di Base. La maratona e altre manifestazioni attirano molte persone, ma le strade si riempiono di veicoli e rallentamenti. I tassisti segnalano che la città non ha un’adeguata pianificazione per gestire questi appuntamenti senza danneggiare i servizi di base. La situazione diventa insostenibile per residenti e lavoratori locali, che affrontano tempi di percorrenza più lunghi.

© Anteprima24.it - Comitato tassisti: “A Napoli grandi eventi ma anche traffico insostenibile”

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Stanchezza e preoccupazione per i disagi che attanagliano Napoli, tra grandi eventi come la maratona, cantieri aperti e mai completati e un traffico ormai insostenibile” viene espresso in un comunicato dal Comitato Tassisti di Base per il quale il capoluogo partenopeo “ non appare al momento adeguatamente organizzato per ospitare manifestazioni di tale portata senza compromettere i servizi essenziali”. “ Anche le strutture alberghiere e le centrali di intermediazione radiotaxi – fanno sapere dal Comitato – si trovano costrette, loro malgrado, a disdire numerose chiamate, lasciando l’utenza priva di un servizio pubblico fondamentale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Viale Michelangelo e il traffico insostenibileViale Michelangelo a Palermo rappresenta un esempio di traffico intenso e insostenibile. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: cento eventi, inclusione e grandi appuntamenti internazionaliNapoli è stata ufficialmente nominata Capitale Europea dello Sport 2026, con un calendario che comprende oltre 100 eventi e più di 20 discipline sportive. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Polveri sottili, la protesta anti traffico dei tassisti a Napoli; Napoli, il cordoglio dei tassisti per la scomparsa del piccolo Domenico; Polveri sottili fuori controllo, il Comitato Tassisti chiede misure urgenti; Napoli, Il Monaldi: il bimbo è grave ma resta in lista per il trapianto. Comitato Tassisti di Base Napoli: smog record e traffico fuori controlloA Napoli aumenta la preoccupazione tra i lavoratori del trasporto pubblico non di linea per le dichiarazioni del sindaco sui livelli ... cronachedellacampania.it Comitato tassisti: preoccupa l'allarme polveri sottili lanciato dal sindacoForte preoccupazione, attraverso una nota, viene espressa dal comitato tassisti di base, in relazione alle dichiarazioni del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla presenza di livelli d ... ansa.it Comitato tassisti: "preoccupa l'allarme polveri sottili lanciato dal sindaco". "Esposti 24 ore su 24 agli agenti inquinanti, subito misure strutturali" #ANSA - facebook.com facebook