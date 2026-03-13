Venerdì 13 marzo 2026 a Lamezia Terme, una proposta legislativa della maggioranza di centrodestra prevede l'istituzione di due nuovi ruoli politici. Questa iniziativa potrebbe comportare un costo di circa un milione di euro all’anno per le casse regionali, destinato ai compensi e ai benefit legati a queste posizioni. La discussione sulla proposta sta suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori.

Lamezia Terme, venerdì 13 marzo 2026: una proposta legislativa della maggioranza di centrodestra rischia di costare un milione di euro annui alle casse regionali per creare due nuovi ruoli politici. La consigliera regionale Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un attacco frontale contro questa iniziativa, definendola inaccettabile in un territorio che soffre ancora carenze drammatiche nei servizi essenziali. Il cuore del conflitto risiede nella priorità data all’amministrazione interna rispetto al benessere dei cittadini. Secondo i dati emersi dalla relazione tecnico-finanziaria allegata al provvedimento, ogni nuovo sottosegretario percepirebbe circa 14. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due nuovi ruoli: 1 milione di euro a danno dei servizi

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